Сенат США одобрил выделение $13,6 млрд экстренного финансирования из-за войны в Украине 11 марта, 05:57 Цей матеріал також доступний українською Сенат одобрил законопроект вслед за Палатой представителей (Фото:buschap / Flickr)

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона.

За проголосовало 68 сенаторов.

Пакет помощи Украине включен в законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2022 текущего года объемом в $1,5 трлн. Принятие законопроекта позволит избежать шатдауна.

Из $13,6 млрд $6,5 млрд предусмотрено для Пентагона, в том числе $3 млрд — на поддержку американских войск в Европе и $3,5 млрд — на замену оружия, переданного Украине. Государственный департамент получит $4 млрд, в том числе на помощь беженцам, экономическую помощь региону и иностранное военное финансирование.

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Агентство США по международному развитию получит $2,8 млрд в основном на немедленную гуманитарную помощь. Другое финансирование предоставляется для обеспечения соблюдения санкций и медийное освещения войны в Украине.

Палата представителей проголосовала за законопроект 9 марта. Теперь он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Полномасштабная война России против Украины длится уже больше двух недель: пятница, 11 марта — 16-й день вторжения.

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