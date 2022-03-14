Макрон поговорил с Зеленским после договоренности с Байденом усилить санкции против России

14 марта, 04:25
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Макрон выразил полную поддержку Зеленскому (Фото:Emmanuel Dunand/Pool via REUTERS)

Макрон выразил полную поддержку Зеленскому (Фото:Emmanuel Dunand/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленского после разговора с лидером США Джо Байденом.

Как сообщает Елисейский дворец, Макрон и Байден договорились усилить уже принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно предпринять все нужные инициативы для прекращения боевых действий.

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Французский лидер выразил Зеленскому свою полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский Союз решил предоставить Украине на Версальском саммите.

Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной, а также заявили о дальнейшей координации своих действий в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает от Европейского Союза на введение более жестких санкций против РФ.

В частности, речь идет об отключении от SWIFT крупнейших российских банков, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   США Евросоюз Российская агрессия Джо Байден Франция Санкции против России Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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