«Паника имеет основания». Российские власти боятся, что с территории России в Крым въедут диверсионные группы — Ташева 5 июня, 17:07 Власти РФ усилили проверки на въезде и выезде с Керченского моста (Фото:Росавтодор//Facebook)

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева в инервью Radio NV рассказала о страхе российских властей, что на территорию оккупированного Крыма въедут диверсионные группы с территории России.

«ВластиРоссии установили дополнительные пункты проверок на Керченском мосту в обе стороны — и в сторону выезда из Крыма, и в сторону заезда. Они боятся диверсионных групп, которые могут через территорию Российской Федерации въехать в Крым. У них на границах много дыр, и въехать на территорию Крыма сейчас возможно для каких-то диверсионных действий. Поэтому паника имеет основания», — рассказала Ташева в интервью Radio NV.

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По данным канала CNN, Украина создала сеть агентов внутри России для проведения диверсий против российских объектов и начала предоставлять им беспилотники для проведения атак.

Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники из России, а не доставив их из Украины в Москву.

Официальные лица не смогли точно сказать, как Украине удалось доставить беспилотники за линию фронта. Однако два источника сообщили CNN, что она наладила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки дронов или их компонентов в Россию, где их затем могут собрать.



Сотрудник европейской разведки заявил, что граница между Украиной и РФ большая и ее очень трудно контролировать, что делает ее пригодной для контрабанды.