Больше всего — среди заключенных. Общие безвозвратные потери РФ могут превышать 200 тысяч — российские журналисты 12 мая, 17:18 Похороны одного из погибших в Украине российских оккупантов (Фото:REUTERS/Kirill Braga)

Общие безвозвратные потери России в войне против Украины могут составлять по меньшей мере 203 300 человек, сообщает Русская служба Би-би-си.

Издание уточняет, что вобщие безвозвратные потери — это те, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти, либо пропал без вести.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В нее не входят боевики так называемых «народных милиций» террористических организаций «Л/ДНР». Также журналистам не удалось установить даже примерное число оккупантов, которые пропали без вести после вторжения в Украину.

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Русской служде Би-би-си и Медиазоне удалось установить имена 10 230 человек, погибших в период с 1 декабря 2022 года — когда российская оккупационная армия начала оказавшиеся безуспешными попытки нового наступления в Украине.

В статье подчеркивается, что речь идет только о случаях гибели оккупантов, которые удалось проверить по открытым источникам, а реальное число российских потерь больше.

Журналисты предполагают, что список может содержать как минимум в два раза меньше имен, чем захороненных в России военных, погибших в Украине. По их словам, по наиболее консервативной оценке, число погибших оккупантов достигает 45 тысяч. На основании этой цифры и была проведена оценка общих безвозвратных потерь.

Больше всего потерь приходится на отряды завербованных в тюрьмах российских заключенных. Как минимум 3100 из них погибли с 1 декабря во время захвата Соледара и при попытках захватить Бахмут.

С февраля большую часть завербованных на войну заключенных начали направлять уже не в отряды ЧВК Вагнер, а в подразделения «народных милиций» террористических организаций «Л/ДНР».

Из открытых источников журналисты также узнали о смерти 2153 мобилизованных россиян, 60% из которых погибли в период с 1 декабря.

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 мая 2023 года превысили 197 тысяч военных.