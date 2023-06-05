Россияне, которые приехали в Крым после 2014 года, массово выезжают — Ташева 5 июня, 15:05 Дым над топливной цистерной после атаки беспилотника в Севастополе, 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS)

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью Radio NV сообщила, что россияне, которые после 2014 года приехали в Крым, сейчас массово выезжают.

«В основном те, кто понаехали после 2014 года, российские граждане, начали достаточно активно выезжать из Крыма. Мы видим очень сильную нагрузку на Крымский мост, пытаемся мониторить постоянные потоки. Мы видим, что люди выезжают в больших количествах», — сказала Ташева в эфире Radio NV, отвечая на вопрос о реакции местных властей на все более частые взрывы на российских военных объектах на оккупированном полуострове.

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По словам представительницы президента, в Крыму в последние два года туристического сезона «в принципе нет», выросли цены, а зарплаты и пенсии — нет.

«Сами крымчане очень часто смеются над всесильной ПВО, которая у них работает. Мы постоянно читаем различные телеграмм-каналы и комментарии именно местных жителей. Настроения людей достаточно критичны к местным администрациям, это первое, что стоит отметить. Второе: люди действительно понимают, что они максимально втянуты в войну. Не замечать военных, вертолетов сверху, не замечать кучу военной техники или загражденные пляжи Крыма невозможно», — рассказала она о настроениях на полуострове.

Ташева также отметила, что выступает за выдворение из Крыма всех граждан России, которые приехали туда с 2014 года, после деоккупации полуострова. По словам представительницы президента, их от 500 до 800 тысяч.

«Потом они могут уже с территории России, или откуда они приехали, подавать заявки на возможность проживания на территории суверенного украинского государства. Но это уже вопрос к украинским миграционным органам — дадут ли они такое разрешение или нет», — добавила она.

В опубликованном 2 июня интервью The Washington Post министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым уже в этом году.