«Искажает антифашизм». Россия должна признать поражение в войне и вину, чтобы вернуться к реальности — профессор Йеля 8 августа, 21:17 Российский пропагандист в оккупированном Крыму, 29 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Профессор Йельского университета Джейсон Стэнли в интервью NV заявил, что россияне оторваны от реальности из-за российской пропаганды, и, чтобы к ней вернуться, Россия должна признать поражение в войне и свою вину.

В интервью NV Стэнли объяснил, что Россия использует тип пропаганды, который он называет подрывной пропагандой, и который заключается в том, чтобы использовать политический идеал против самого политического идеала.

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«То есть, вы используете термин „свобода“, чтобы бороться против реальной свободы. Так, южные штаты США во время Гражданской войны заявляли, что борются за свободу. За какую свободу они боролись? За сохранение рабства», — привел пример профессор Йельского университета.

По его словам, в случае с Россией этот тип пропаганды видно «очень четко».

«Они фашисты и одновременно говорят, что борются с фашизмом. Следовательно, себя они называют антифашистами и используют антифашизм на службе фашизма. Антифашизм — это важный идеал. И то, что делают россияне, - они высмеивают антифашизм и тем самым искажают», — заявил Стэнли.

Он назвал примером подрывного пропагандиста экс-помощника российского диктатора Владислава Суркова. Также профессор привел пример российского пропагандистского ресурса Russia Today, слоган которого Спрашивайте больше.

«Их идея заключается в том, чтобы позволить людям в эфире говорить все, что угодно. Но на самом деле это подрывает способность воспринимать и обрабатывать информацию. Если вы позволите новостным станциям публиковать все, что угодно, то никто вообще не сможет ничего понять. Никто не будет знать, чему верить. Своим слоганом и стратегией Russia Today декларируют, что они помогают узнать правду, но на самом деле они подрывают доверие к правдивой информации, смешивая ее с конспирологией, сплетнями и т. д. », — объяснил Стэнли.

Он отметил, что у людей в России нет ощущения общей реальности из-за «зачищенного информационного пространства».

«Без общей реальности, где люди говорят друг с другом, собираются, объединяются, декларируют свои интересы, невозможно иметь демократию, потому что демократия требует, чтобы люди говорили друг с другом здесь и сейчас», — сказал профессор.

По словам Стэнли, чтобы восстановить социальные связи в российском обществе, необходимо, чтобы Россия проиграла войну и признала поражение.

«Признание поражения, а вслед за ним и вины, принятие расплаты за то, что Россия сделала, является путем возвращения к реальности. Потому что, на мой взгляд, россияне из этой реальности давно изъяты. Многие из них не знают, в каких преступлениях они были и являются соучастниками. Трудно узнать, что делать в будущем, если не знаешь прошлого. Поэтому нужна система образования, которая не будет наполнена только ложью. Нужно ощущение реальности того, что произошло с Россией, чтобы люди имели одинаковое понимание того, что произошло, и что содеянное является ужасным. Они живут под фашистским режимом, и им говорят ложь, которая заставляет их думать, что победы Путина — это их победы», — сказал он.

Профессор сравнил отсутствие доступа к реальности у россиян с ситуацией в Северной Корее.

«Они думают, что украинцы — фашисты. Я читал рассказы солдат, которые приезжали в Украину и были шокированы тем, что их не встречали как освободителей. Только поражение, факт его признания и общая реальность дают почву, на которой что-то можно строить. Поэтому как-то надо пробиться сквозь пропаганду и дать людям понять, что на самом деле то, что они делают, является ужасным», — подытожил Стэнли.

В мае 2022 года историк и журналистка Энн Эпплбаум в своей колонке для The Atlantic писала, что способность российского государства скрывать реальность от своих граждан и дегуманизировать своих врагов стала сильнее и мощнее, чем когда-либо.