Глава Еврокомиссии заявила, что Россия является самой прямой угрозой мировому порядку

12 мая, 12:16
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Урсула фон дер Ляйен поддерживает Украину (Фото:Albert Gea/Reuters)

Урсула фон дер Ляйен поддерживает Украину (Фото:Albert Gea/Reuters)

Поведение России в Украине и за рубежом является самой большой угрозой мировой стабильности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом она сказала во время визита в Японию, пишет CNN.

«Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с варварской войной против Украины и своим тревожным пактом с Китаем и их призывом к новым и очень произвольным международным отношениям», — отметила глава Еврокомиссии.

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Она находится в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, в ходе которого поддержка Украины была главной темой повестки дня.

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Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пошла войной против всей объединенной Европы.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 мая — 78-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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