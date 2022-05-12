Глава Еврокомиссии заявила, что Россия является самой прямой угрозой мировому порядку 12 мая, 12:16 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен поддерживает Украину (Фото:Albert Gea/Reuters)

Поведение России в Украине и за рубежом является самой большой угрозой мировой стабильности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом она сказала во время визита в Японию, пишет CNN.

«Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с варварской войной против Украины и своим тревожным пактом с Китаем и их призывом к новым и очень произвольным международным отношениям», — отметила глава Еврокомиссии.

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Она находится в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, в ходе которого поддержка Украины была главной темой повестки дня.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пошла войной против всей объединенной Европы.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 мая — 78-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.





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