В России пригрозили ЕС и НАТО за запрет транзита санкционных грузов в Калининград 20 июня, 12:34 Цей матеріал також доступний українською В России звучат новые угрозы в адрес ЕС и НАТО (Фото:Maxim Zmeyev/File Photo/Reuters)

В России отреагировали на запрет транзита санкционных грузов через Литву в Калининградскую область РФ угрозами в адрес Евросоюза и НАТО.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что ЕС должен исправить ситуацию с «блокадой Калининграда», иначе у Москвы «будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами», пишут РИА Новости.

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Он также обвинил НАТО в том, что Альянс якобы руками Литвы начинает блокаду российского региона.

«Это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите», — сказал Климов.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией

Такое решение было принято на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.





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