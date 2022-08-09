Россия распространяет фейки о войне через созданную заранее сеть иностранных сайтов — AP

9 августа, 20:38
Россия распространяет фейки и пропаганду через иностранные сайты и соцсети (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Россия распространяет фейки и пропаганду через иностранные сайты и соцсети (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Россия ищет новые пути распространения дезинформации и пропаганды о полномасштабной войне против Украины после блокировки пропагандистских СМИ в Евросоюзе. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 9 августа.

AP напоминает, что Евросоюз уже заблокировал кремлевские пропагандистские каналы RT и Sputnik, которые страна-агрессор использовала для распространения дезинформации, однако спустя почти шесть месяцев с начала полномасштабной войны количество сайтов, продвигающих российские нарративы, резко возросло.

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Нью-йоркская компания NewsGuard, которая изучает и отслеживает дезинформацию в Сети, обнаружила 250 сайтов, которые активно распространяют российскую ложь о войне, к которым в последние месяцы прибавились десятки новых. Они перепечатывают такие российские фейки, как «преступления», якобы совершаемые вынужденными переселенцами из Украины в Германии и Польше, и «подстроенные» Украиной атаки «с целью заручиться поддержкой мирового сообщества».

По данным NewsGuard, некоторые такие сайты выдают себя за «независимые аналитические центры» или «новостные издания». Около половины из них англоязычные, а остальные — на французском, немецком или итальянском языках. Многие их них созданы задолго до полномасштабной войны и очевидной связи с Кремлем не прослеживалось, пока те не начали активно продвигать тезисы страны-агрессора.

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Соглава NewsGuard Гордон Кровиц предположил, что российские пропагандисты могут создавать «спящие сайты» — ресурсы для дезинформационной кампании, которые медленно собирали аудиторию на безобидных или нейтральных сообщениях, а в нужное время переключились на пропаганду или дезинформацию.

Группа исследователей дезинформации Disinformation Situation Center установила, что после блокировки RT и Sputnik на платформах YouTube, TikTok и Meta в Евросоюзе некоторый видеоконтент этих пропагандистских каналов просто перепубликовывался с новых каналов и аккаунтов, на которые не распространяется запрет ЕС.

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«Вместо того, чтобы внедрить эффективные системы модерации контента, они играют с дезинформационным аппаратом Кремля в „убей крота“», — прокомментировал представитель британской некоммерческой организации Reset Феликс Картте.

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Выявленные исследователями факты указывают на то, что у России был план на случай, если правительства или технологические гиганты попытаются заблокировать RT и Sputnik, пишет AP.

«Это значит, что западным лидерам и технологическим компаниям придется сделать больше, чем закрытие одного-двух сайтов, если они надеются остановить поток кремлевской дезинформации», — сказано в материале.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Пропаганда Соцсети YouTube Russia Today Военная пропаганда Санкции против России Российская пропаганда Дезинформация Sputnik TikTok Meta Война России против Украины

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