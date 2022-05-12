CNN опубликовал спутниковые снимки российского судна с украденным в Украине зерном 12 мая, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Сухогруз Матрос Позынич в сирийском порту Латакия 8 мая 2022 года (Фото:CNN / Maxar Technologies)

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, предположительно, зафиксировано российское торговое судно с украденным в Украине зерном. По данным CNN, речь о судне Матрос Позынич.

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Телеканал сообщает, что 27 апреля судно снялось с якоря у берегов оккупированного Россией Крыма и отключило транспондер. На следующий день, судя по спутниковым снимкам, он находился в порту Севастополя.



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Согласно спутниковым снимкам, судно пересекло Босфор и направилось в египетский порт Александрия. Украинские официальные лица рассказали, что на судне было почти 30 тысяч тонн украинской пшеницы. Египет предупредили о том, что груз украден, и его отклонили. После этого Матрос Позынич направился в столицу Ливана Бейрут — с тем же результатом.

5 мая судно снова отключило транспондер, но фото со спутника и данные Tankertrackers.com показывают, что оно прибыло в сирийский порт Латакия. CNN отмечает, что у сирийского режима тесные отношения с Россией. Главный редактор издания Морской бюллетень Михаил Войтенко сказал, что зерно могут перегрузить на другое судно, чтобы скрыть его происхождение.

CNN со ссылкой на данные из открытых источников и украинские официальные лица пишет, что Матрос Позынич — одно из трех судов, которые занимаются торговлей украденным украинским зерном. Сухогруз зарегистрировано на компанию Crane Marine Contractor, которая базируется в российской Астрахани и не находится под международными санкциями.

Журналистка проекта SeaKrime Екатерина Яресько сказала CNN, что проект заметил резкое увеличение экспорта зерна из оккупированного Севастополя — до 100 тысяч тонн в марте и апреле.

Ранее МИД Украины предупредил другие страны, что партии зерна, которые продает Россия, могут частично или полностью содержать похищенное с временно захваченных территорий Украины зерно.

По данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что оккупанты уже похитили на временно захваченных территориях Украины 400−500 тыс. т зерновых культур. Также, по данным ООН, в Украине из-за развязанной Россией войны застряли 25 млн тонн зерна.

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