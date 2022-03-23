24 февраля Россия перечеркнула переговоры в Нормандском формате — Зеленский 23 марта, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия перечеркнула переговоры в Нормандском формате.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Франции.

Он отметил, что переговоры в Нормандском формате, в которых участвовали Украина, Россия, Германия и Франция, должны были завершить войну на Донбассе.

Видео дня

«24 февраля — день, который перечеркнул все те усилия всех нас, перечеркнул старое значение слова диалог, перечеркнул европейский опыт отношений с Россией, перечеркнул десятилетия истории Европы. Все это было разбомблено российскими войсками, разбито российской артиллерией, сожжено после ударов российских ракет. Правда не нашлась в кабинетах, поэтому сейчас приходится ее искать и отвоевывать на поле боя. Так что теперь? Что у нас осталось? Наши ценности, единство и решительность защищать нашу свободу, общую свободу. Одну для Парижа и Киева, для Берлина и Варшавы, для Мадрида и Рима, для Брюсселя и Братиславы», — заявил Зеленский.

Он добавил, что нужно вместе давить на Россию и побуждать ее искать мир.

Украина ожидает, что лидерство Франции поможет сделать так, чтобы Россия «искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства, против братства, против всего, что сделало Европу единой», сказал президент Украины.

«Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины и вместе нам это по силам. Если среди присутствующих есть сомневающиеся, то ваш народ уже уверен, как и все остальные народы Европы», — подчеркнул он.



В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля погибло 15,6 тыс. оккупантов.

Зеленский 17 марта заявил об идее создания нового международного объединения U-24, которое будет гарантировать быстрый ответ агрессору, поскольку существующим институтам нельзя больше доверять.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.