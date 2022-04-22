За 2 тысячи долларов. Россия может вербовать людей в Эфиопии для отправки в Украину — Reuters 22 апреля, 02:42 Цей матеріал також доступний українською Эфиопы перед российским посольством в Аддис-Абебе, 19 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Tiksa Negeri)

Возле посольства России в столице Эфиопии Аддис-Абебе выстраиваются очереди из желающих за денежное вознаграждение воевать в Украине на стороне страны-агрессора, сообщает агентство Reuters.

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Два местных жителя рассказали Reuters, что за последние две недели количество желающих увеличилось с нескольких человек до нескольких десятков. Во вторник, 19 апреля, репортеры Reuters увидели несколько сотен мужчин, которые регистрировались у эфиопских охранников возле посольства: те записывали их имена и требовали доказательства военной службы. Позже из посольства вышел человек и через переводчика сказал мужчинам, что «у России пока достаточно сил, но с ними свяжутся, когда в них возникнет необходимость».



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Reuters уточняет: нет доказательств того, что Россия отправила в Украину наемников из Эфиопии. Российское посольство не ответило на соответствующий запрос агентства, но позже 19 апреля опубликовало заявление о том, что не вербовало наемников и что эфиопы перед посольством были «доброжелателями, выражающими поддержку России».



В МИД Эфиопии поддержали заявление России с якобы «опровержением необоснованных сообщений о вербовке в российские вооруженные силы», но не ответили на запросы Reuters, как и МИД страны-агрессора. Агентство отмечает, что Россия поддерживает тесные отношения со страной еще с советских времен.

В соцсетях распространялись слухи о том, что наемникам обещают 2000 долларов и возможность работы в России после войны, сообщает Reuters. Один из мужчин в очереди у посольства сказал Reuters, что слышал от зарегистрировавшихся ранее друзей о выплате 2000 долларов. Еще два человека заявили, что видели сообщения в Facebook о том, что посольство набирает добровольцев. Люди, с которыми общались репортеры, сказали, что жить в Эфиопии становится все труднее, государство не поддерживает граждан и они хотят попасть в Европу.

Об очередях у посольства России в Аддис-Абебе также сообщает The Times. Издание приводит данные разведки о том, что соседняя Эритрея готова отправить 5000 человек в поддержку России. Издание отмечает, что, поскольку призыв на службу в Эритрее является обязательным, «недостатка в количестве и опыте нет».

По информации западных источников The Times, глава МИД России Сергей Лавров незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину встречался с президентом Эритреи Исайясом Афеворки в столице страны Асмаре.

«По словам аналитиков, восемь неявок на голосование [за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую полномасштабное вторжение России в Украину] африканских представителей плюс 17 воздержавшихся, включая Южную Африку, что многих удивило, указывает на растущее влияние Москвы на континенте», — пишет издание.



Эритрея — одна из пяти стран, которые не поддержали резолюцию Генассамблеи, Эфиопия не голосовала.

Ранее газета The Guardian сообщала, что Россия отправляет на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран. Европейский чиновник, с которым общалось издание, заявил, что оккупанты используют наемников как «пушечное мясо».



В начале апреля The New York Times писала, что в Россию прибыли первые наемники из Сирии. Появлялась информация, что сирийский диктатор Башар Асад пообещал России 40 тысяч боевиков для войны против Украины, однако, по данным ГУР Минобороны, не спешил выполнять обещания.



Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что, так как стране-агрессору не хватило сил для захвата Украины, она ищет наемников по всему миру и направляет на территорию нашей страны боевиков.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 000 человек личного состава, 829 танков, 172 самолета, 151 вертолет и не только.



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