«Больше полагается на ракетные удары». Россия изменила тактику в Украине — Пентагон

27 июня, 21:02
Последствия российского ракетного удара по Киеву 26 июня 2022 года (Фото:ГСЧС)

Последствия российского ракетного удара по Киеву 26 июня 2022 года (Фото:ГСЧС)

Россия изменила военную тактику в Украине после неудач в битве за Киев, заявил неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США журналистам в понедельник, 27 июня.

Об этом сообщает в Twitter журналист Politico Джек Детч.

По словам представителя Пентагона, сейчас российские оккупанты больше полагаются на артиллерию и ракетные удары. В Минобороны США заявили, что 25−26 июня россияне выпустили 60 ракет по украинским городам.

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Во время брифинга чиновник также рассказал, что обучение около 50 украинских военных использованию РСЗО HIMARS займет около двух недель. Скоро должен начаться новый этап обучения.

https://twitter.com/JackDetsch/status/1541436228943446018

Представитель Минобороны США отметил, что, по данным Вашингтона, защитники Украины наносят значительные потери россиянам, несмотря на выход из Северодонецка.

«Украинцы заставляют их платить за очень небольшой участок территории», — сказал он.

https://twitter.com/JackDetsch/status/1541432438336913408

Только в ночь на 25 июня российские войска выпустили по Украине более 50 ракет разных типов. 24 из них выпустили по Житомирской области с самолетов, зашедших в воздушное пространство Беларуси.

26 июня Россия обстреляла ракетами жилой район Киева. В результате обстрела один мужчина погиб, его семилетняя дочь и жена были ранены. Кроме них, пострадали еще четыре человека.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Северодонецк Украина-США Пентагон Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар РСЗО HIMARS

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