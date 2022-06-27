«Больше полагается на ракетные удары». Россия изменила тактику в Украине — Пентагон 27 июня, 21:02 Последствия российского ракетного удара по Киеву 26 июня 2022 года (Фото:ГСЧС)

Россия изменила военную тактику в Украине после неудач в битве за Киев, заявил неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США журналистам в понедельник, 27 июня.

Об этом сообщает в Twitter журналист Politico Джек Детч.



По словам представителя Пентагона, сейчас российские оккупанты больше полагаются на артиллерию и ракетные удары. В Минобороны США заявили, что 25−26 июня россияне выпустили 60 ракет по украинским городам.

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Во время брифинга чиновник также рассказал, что обучение около 50 украинских военных использованию РСЗО HIMARS займет около двух недель. Скоро должен начаться новый этап обучения.

Представитель Минобороны США отметил, что, по данным Вашингтона, защитники Украины наносят значительные потери россиянам, несмотря на выход из Северодонецка.

«Украинцы заставляют их платить за очень небольшой участок территории», — сказал он.

Только в ночь на 25 июня российские войска выпустили по Украине более 50 ракет разных типов. 24 из них выпустили по Житомирской области с самолетов, зашедших в воздушное пространство Беларуси.

26 июня Россия обстреляла ракетами жилой район Киева. В результате обстрела один мужчина погиб, его семилетняя дочь и жена были ранены. Кроме них, пострадали еще четыре человека.

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