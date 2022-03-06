«Тактики Чечни и Сирии». Россия удивлена сопротивлением украинцев, поэтому отвечает атаками на города — разведка Британии 6 марта, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантами РФ жилых домов в Чернигове 3 марта 2022 года (Фото:State Emergency Services Of Ukraine/via REUTERS)

Войска РФ обстреливают населенные районы Украины, поскольку столкнулись с большой силой сопротивления украинских сил, масштабы которой «продолжают удивлять» Россию.



Об этом говорится в обновленных данных разведки Великобритании относительно войны России против Украины, опубликованных в воскресенье, 6 марта.

Там подчеркивают, что атаки РФ на Харьков, Чернигов и Мариуполь, вероятно, являются признаками попыток сломать украинский моральный дух.

«Россия раньше использовала подобную тактику в Чечне в 1999 году и в Сирии в 2016 году, используя как воздушные, так и наземные боеприпасы», — заявили в британской разведке.

Также сообщается, что российские линии поставки продолжают нести потери — это замедляет продвижение их сухопутных войск. В британской разведке считают, что существует реальная возможность того, что Россия пытается скрыть бензовоз под обычные машины поддержки, чтобы минимизировать потери.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил план по шести пунктам реагирования на вторжение РФ в Украину, заличив другие страны присоединиться к нему. Он подчеркнул, что бомбардировка путинским режимом украинских городов — военное преступление .

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