Россия запустит спутник-шпион для слежки за военными объектами в Украине — WP 5 августа, 11:58 РФ должна запустить новый спутник-шпион 9 августа (Фото:Роскосмос)

Россия планирует запустить спутник-шпион, который предназначается для Ирана, сначала для слежки за военным объектами на территории Украины, пишет WashingtonPost со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, спутник-шпион значительно расширит возможности Тегерана по шпионажу за военными объектами на Ближнем Востоке, но сначала Москва намерена использовать космический аппарат для помощи собственным войскам в Украине.

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Российское космическое агентство Роскосмос объявило запуск спутника на 9 августа в соответствии с соглашением, заключенным с Ираном в течение почти четырех лет.

Россия согласилась построить и запустить систему Канопус-В, которая будет включать камеру высокого разрешения, что даст Тегерану беспрецедентные возможности, включая практически непрерывный мониторинг за объектами в Израиле и Персидском заливе.

Однако Россия сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше, чтобы усилить наблюдение за военными объектами в Украине, сказали два чиновника на условиях анонимности.

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Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать эту информацию.

Администрация президента США Джо Байдена также отказалась комментировать предстоящий российский запуск или намерения Москвы использовать спутник для наблюдения за полем боя в Украине.

Отмечается, что предстоящий запуск — это последний показатель расширения военного и политического сотрудничества между Россией и Ираном.

Официально Kanopus-V — гражданский спутник, однако в переговорах с РФ о его продаже в 2021 году участвовали высокопоставленные представители иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые с этой целью неоднократно ездили в Россию.

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 августа — 163-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.







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