«Поезд тронулся». Германия холодна и консервативна, но ее риторика изменилась — Зеленский 9 апреля, 11:39 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия виновата в неоднократных задержках санкций против России, но риторика страны все же изменилась.

Об этом он сказал в интервью BILD.

В частности, Зеленский отметил, что Берлин вместе с другими странами выступают против эмбарго на российские нефть и газ. В то же время он поблагодарил за пятый пакет санкций ЕС против страны-агрессора, включающий постепенный отказ от импорта угля.

Видео дня

«Германия не поддерживала нас оружием. Германия откровенно сказала, что мы не будем членом НАТО. Но если быть честными: риторика Германии поменялась. Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что немцы «совсем не холодны». Он вспомнил о масштабных акциях в поддержку Украины, где «увидел их лица».

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия приняла решение о предоставлении Киеву вооружения, от чего категорически и последовательно отказывалась ранее. Также канцлер Олаф Шольц заявил, что импорт российской нефти Берлин может прекратить уже в этом году.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ФРГ является основным противником интеграции Украины в ЕС, сообщала Европейская правда.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.