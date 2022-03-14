«Агрессия Путина касается не только Украины». РФ ведет варварскую войну против гражданских и это угрожает безопасности всей Европы — Боррель 14 марта, 23:10 Цей матеріал також доступний українською Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин ведет варварскую войну против всего народа Украины, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Северную Македонию.

«По сути, мой визит проходит на фоне варварской агрессии Путина против народа Украины. Повторяю: варварское нападение Путина, то есть война Путина против народа Украины. Не только военные, но и гражданские. Российские вооруженные силы продолжают наносить ракетно-воздушные и артиллерийские удары по мирным жителям, мирным кварталам, наносить удары по запасам продовольствия, больницам и школам», — цитирует Борреля Европейская служба внешних действий.

Он напомнил о ситуации в Мариуполе, где оккупанты бомбят, морят голодом и отсутствием воды мирных жителей, поскольку Россия отключила воду. Боррель подчеркнул, что более 2400 мирных жителей Мариуполя погибли с 24 февраля.

«Война Путина касается не только Украины. Речь идет об уважении международного права и принципов. Речь идет о безопасности и стабильности нашего европейского континента. Это влияет на всех нас в экономическом и политическом плане — это влияет на вас, это влияет на Европейский Союз, это влияет на мировые балансы», — добавил глава дипломатии ЕС.

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