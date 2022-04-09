Усилия — на Донбассе. Войска РФ могут увеличить активность авиации на юге и востоке Украины — разведка Британии 9 апреля, 10:29 Цей матеріал також доступний українською Российский вертолет возле Мариуполя, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия сосредотачивает усилия на Донбассе, наносит удары по гражданским и может увеличить активность своей авиации на юге и востоке Украины. Об этом свидетельствуют новые данные Минобороны Великобритании.



Война России против Украины — главные события 9 апреля

В разведке рассказали, что Россия продолжает наносить удары по мирным жителям, как это было накануне на вокзале в Краматорске. По ее данным, фокус операций РФ не изменился и оккупанты сосредотачиваются на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. Также при поддержке военно-морских сил враг запускает крылатые ракеты по территории Украины.

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«Ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности», — считают в Минобороны Британии.



В то же время там добавили: попытки России создать сухопутный коридор между временно оккупированным Донбассом и Крымом сталкиваются с сопротивлением Украины.

9 апреля в Генштабе сообщили, что оккупанты готовят наступление на восток Украины: перемещают подразделения и сосредоточились на взятии под контроль ряда населенных пунктов — Рубежного, Нижнего, Попасной, Новобахмутовки и Мариуполя.



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