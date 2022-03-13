Россия открыла 14 центров для вербовки наемников из Сирии: ежемесячно им обещают платить до $600 — ГУР

13 марта, 16:39
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Разрушенный в результате обстрелов оккупантов РФ жилой дом в Бородянке. 3 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Разрушенный в результате обстрелов оккупантов РФ жилой дом в Бородянке. 3 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии для участия в войне против Украины. При атаках сирийцы могут использовать тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в воскресенье, 13 марта.

Там рассказали, что РФ открыла уже 14 центров вербовки наемников в Сирии, а именно на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада. Речь идет о Дамаске, Алеппо, Хаме, Ракке и Дейре ез-Зоре.

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«После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу Хмеймим двумя самолетами Ту-134 ( до 80 пассажиров) и Ту-154 ( до 180 пассажиров) на авиабазы Чкаловский, Московская область», — заявили в ГУР.

За последние дни страна-агрессор собрала уже тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены «Ополчения национальной обороны» и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии, рассказали в разведке.

Также там добавили: оккупанты будут выплачивать иностранным наемникам ежемесячную зарплату от $300 до $600.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/269855898659171&show_text=true&width=500

11 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемникам из Ближнего Востока добраться до «зоны боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после потерь , которые российские войска понесли в результате боев с ВСУ, оккупантам не остается ничего другого, как собирать по всей России резервистов и срочников, или завозить «головорезов из Сирии».

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Сирия Российские наемники Ливия Война России против Украины

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