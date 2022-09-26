РФ готовит массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников: в ГУР сообщили подробности 26 сентября, 13:21 По данным украинской разведки, кибератаки будут в первую очередь направлены на предприятия энергетической отрасли (Фото:Lewis Kang’ethe Ngugi/Unsplash)

Россия готовит массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников, под угрозой предприятия энергетической отрасли.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

По данным ведомства, Кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий, в первую очередь удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли.

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«При проведении операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов. Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения прежде всего в восточном и южном регионах Украины», — добавили в ГУР.

В разведке уточили, что командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны.

«Также Кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего Польши и стран Балтии», — резюмировали там.

Вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

В ГУР предупредили, что войска РФ готовят провокации на Запорожской АЭС, под угрозой также и другие атомные станции Украины.

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