«Для безопасности и свободы судоходства». Резников заверил, что Крым будет освобожден
Алексей Резников заявил, что Украина сделает все, чтобы освободить Крым (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что для обеспечения безопасности и сободы судоходства оккупированный Крым должен быть освобожден, и заверил, что это произойдет.
«Для обеспечения 100-процентной безопасности и свободы судноплавства в Черном и Азовском морях Крым должен быть освобожден. И он будет освобожден. Крым вновь вернется в украинскую семью, как это было в 1991 году. Крым — это Украина», — сказал Резников на Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает Интерфакс-Украина.
Министр обороны пообещал, что Украина сделает для освобождения Крыма все возможное.
Также он отметил, что свобода судоходства необходима для «продовольственной безопасности» мира и экономической безопасности Украины.
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В интервью Financial Times заместитель главы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».
Комментируя это, представитель президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства.
24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.