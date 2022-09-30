Резников анонсировал «хорошие новости» по итогам разговора с главой Пентагона 30 сентября, 13:58 Резников провел переговоры с Ллойдом Остином, после чего анонсировал «хорошие новости» (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, после которых анонсировал «хорошие новости».

«Имел телефонный разговор с Ллойдом Остином. Обсудили новые данные с передовой, Ramstein 6 и способы усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время», — написал он в своем Twitter.

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По словам Резникова, Остин заявил, что США не признают псевдореферендумы на захваченных РФ территориях Украины.

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«Украинская армия будет продолжать использовать оружие для деоккупации нашей земли», — резюмировал украинский министр.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS.

В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.



29 сентября Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который в том числе предусматривает выделение около 12 млрд долларов Украине.