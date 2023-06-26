ЗАЭС в опасности. Что задумал Путин и решится ли он на подрыв: планы диктатора анализирует эксперт 26 июня, 13:57 Россияне разместили технику со взрывчаткой возле четырех из шести энергоблоков Запорожской АЭС (Фото:International Atomic Energy Agency/Handout via REUTERS)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью Radio NV рассказал о том, зачем российский диктатор Владимир Путин подготовился к подрыву Запорожской АЭС и решится ли он его осуществить.

В эфире Radio NV Денисенко отметил, что российские пропагандисты начали активно использовать Запорожскую АЭС и возможные ядерные удары по Польше, вообще по любой стране НАТО или по Украине.

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«У Владимира Путина главный его комплекс — это комплекс, я его называю для себя, комплекс Карибского кризиса. То есть, он считает, если бы Хрущев тогда не вернул корабли обратно, а привез бы ракеты на Кубу и поставил бы ракеты на Кубе, история бы пошла иначе и Соединенные Штаты Америки были бы развалены. На полном серьезе Владимир Путин считает, что ему надо повторить Карибский кризис-2 и заставить Запад испугаться. И тогда, в принципе, после этого, как он считает в своей больной голове, что после этого он победит Соединенные Штаты и Соединенные Штаты перестанут существовать как серьезная великая держава», — объяснил эксперт.

Он выразил мнение, что в ближайшие месяцы Путин будет блефовать по поводу Запорожской АЭС и ядерных ударов и добавил, что российский диктатор «никогда в жизни не нажмет кнопку», потому что он трус.

По словам Денисенко, единственное, что можно противопоставить ядерному шантажу Путина — это большая информационная дипломатическая война, которую Украина возглавила после появления заявления Владимира Зеленского о Запорожской АЭС.

«Но впереди нас ждут действительно очень сложные два-три месяца, причем нервные. Каждый день, по сути, мы будем просыпаться и, глядя в телефон, искать новости о Запорожской АЭС», — уверен эксперт.

Он назвал то, что Запад может испугаться ядерного шатнажа России и «зашататься» главной угрозой для Украины и главной ставкой, «возможно, всей жизни» Путина.

25 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС, разместив технику со взрывчаткой возле четырех из шести энергоблоков. Он подчеркнул, что ситуация никогда не была такой серьезной, как сейчас.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

20 июня Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности охладитель.