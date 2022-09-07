Заговорил российскими штампами. Эрдоган заявил, что Запад поставляет в Украину «металлолом» 7 сентября, 16:14 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что позиция Запада в отношении войны России против Украины «ошибочна». Такое заявление он сделал в среду, 7 сентября, во время пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Анкара «придерживается сбалансированной политики» в отношении Украины и России и выступает за «скорейшее прекращение огня».



"…Нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится… Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада [в отношении войны России против Украины]. Потому что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", — считает турецкий президент.

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Эрдоган также заявил, что «те, кто не воспринимает Россию всерьез, ошибаются», а у войны «нет победителей, но очень много проигравших».



Ранее Реджеп Эрдоган говорил, что хочет организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным «для радикального решения кризиса». В то же время турецкий президент заявлял, что война России против Украины должна завершиться справедливым миром, при котором будет сохранена территориальная целостность и суверенитет Украины.

18 августа во Львове состоялись двусторонние встречи Владимира Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также трехсторонний саммит, который продолжался 40 минут. Эрдоган, который перед этим виделся с главой кремлевского режима Владимиром Путиным, предложил возобновить переговоры Украины и России в Стамбуле.

Зеленский после встречи подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, что российские войска покинут оккупированные украинские территории.

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