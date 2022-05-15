Разведка США проводит внутреннюю проверку из-за ошибок в прогнозах в отношении Украины и Афганистана — CNN 15 мая, 04:51 Цей матеріал також доступний українською В Конгрессе недовольны прогнозами разведки и считают, что США могли начать вооружать Украину ранее, пишет CNN (Фото:Sarah Silbiger/Pool via REUTERS)

Разведсообщество США начало масштабную внутреннюю проверку после давления членов Конгресса, которые обвинили разведку в провалах в отношении оценки ситуации в Украине и Афганистане, — об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Война России против Украины — главные события 14 мая

По информации CNN, комитет по разведке Сената во вторник, 10 мая, направил в Управление директора Национальной разведки, Министерство обороны и ЦРУ секретное письмо. В нем было сказано, что органы недооценили, как долго украинские военные смогут давать отпор российским войскам, и переоценили, сколько армия Афганистана сможет оказывать сопротивление боевикам группировки Талибан после вывода войск США летом 2021 года.



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Собеседники телеканала заявили, что члены Сената поставили под сомнение методологию разведсообщества и предположения, которые делаются на ее основе.

CNN сообщает, что один «меньший разведорган в составе Госдепартамента» — Бюро разведки и исследований — более точно оценил способность ВСУ противостоять российской агрессии, но, хотя эта оценка была передана правительству США, она «не перевесила прогнозы более широкого разведсообщества». Критики считают, что США могли вооружить Украину раньше и поставить более тяжелое оружие, если бы разведсообщество сделало другой вывод о способностях украинской армии. По данным телеканала, перед полномасштабным вторжением России американская разведка предполагала, что Киев, «скорее всего, падет в течение трех—четырех дней».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 мая Россия потеряла уже 27 200 человек личного состава, 1218 танков, 200 самолетов, 163 вертолета, 13 кораблей и катеров, 411 беспилотников и не только.

11 мая заместительница министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что Украина выиграла первую фазу войны, развязанной Россией: оккупанты не достигли ни одной из поставленных целей и понесли тяжелые потери.

13 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцев ожидают чрезвычайно сложные недели полномасштабного вторжения РФ, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.

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