Путину будет сложно придумать какую-то победу, он уже ужасно ошибся — постпред США при ОБСЕ 9 мая, 14:50 Цей матеріал також доступний українською Путин снова обвинил Запад в том, что РФ напала на Украину (Фото:Sputnik/Pool/Reuters)

Российскому диктатору Владимиру Путину будет сложно показать своим сторонникам хоть какую-то победу, учитывая те огромные ошибки, которые он совершил, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Он ужасно ошибся, когда начал эту войну. И, конечно, Россия проиграла в битве под Киевом, ее силы были отброшены от столицы, в Черниговской и Сумской области. Теперь они пытаются наступать на востоке и на юге. Мне сложно увидеть, как Путин может придумать какую-то победу здесь. Учитывая те огромные ошибки, которые он совершил», — сказал он во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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Карпентер выразил убеждение, что Украина обязательно победит.

«Украина, наконец, будет триумфатором в этой войне. Империалистический мир, в котором один человек может диктовать всему миру свои правила, не преуспевает, он проигрывает», — резюмировал дипломат.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.



« ДНР» и «ЛНР», заявив, что они якобы « сражаются за Родину». Диктатор также соврал о «защите» Донбасса от «нацистов» и их «варварских ударов». 9 мая в Москве прошел военный парад, на котором выступил российский диктатор Владимир Путин . Он поддержал членов террористический формированийДНР» и «ЛНР», заявив, что они якобысражаются за Родину». Диктатор также соврал о «защите» Донбасса от «нацистов» и их «варварских ударов».

В то же время Путин не объявил мобилизацию в стране, как предполагалось ранее.

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 мая — 75-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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