Путин утверждает, что не собирался уничтожать Украину 14 октября, 17:16 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 14 октября, заявил, что «сейчас нет необходимости массированных ударов» по территории Украины.

«Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят», — сказал глава кремлевского режима журналистам.



Во время своей наполненной фейками речи Путин утверждал, что во время массированных атак страна-агрессор «из, по-моему, 29 объектов — семь не поразила, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно».

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На фоне значительных потерь России в Украине (64 300 человек по состоянию на 14 октября) и неудач на фронте диктатору задали вопрос, не жалеет ли он о чем-то, на что он ответил отрицательно и назвал свои действия «правильными и своевременными». Путин также утверждал, что Россия «не ставила перед собой задачу уничтожения Украины», и пожаловался, что Украина перекрыла водоснабжение оккупированного Крыма.

В результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября погибли 20 человек, больше 100 — пострадали. Страна-агрессор нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов, повредила 205 объектов, в том числе 45 домов (из них 30 многоэтажек), а также объекты критической инфраструктуры. От российских атак пострадали культурные учреждения и другие гражданские объекты: так, одна из ракет в центре Киева упала на перекресток улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко, рядом с которым расположены Дом учителя и КНУ имени Шевченко.

Инфографика: НВ

11 октября страна-террорист РФ выпустила по Украине почти 30 крылатых ракет, нанесла семь авиаударов и совершила около 25 обстрелов из РСЗО. Защитники Украины уничтожили 32 воздушных цели. Оккупанты повредили инфраструктуру больше десяти населенных пунктов в разных областях.

Инфографика: НВ