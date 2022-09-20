«Не только с Украиной». Премьер Испании заявил, что Путин ведет войну со всей Европой 20 сентября, 13:53 Педро Санчес заявил, что РФ проигрывает в войне против Украины и всей Европы (Фото:Susana Vera/Reuters)

Россия и российский диктатор Владимир Путин ведут войну не только с Украиной, но и со всей Европой, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что Путин в этой войне проигрывает, пишет Politico.

По словам Санчеса, Путин «использует энергию как инструмент войны», потому что ему угрожают ценности ЕС.

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Премьер Испании подчеркнул, что своими действиями и созданием энергетического кризиса российский диктатор на самом деле подталкивает страны ЕС к сближению.

В качестве последних примеров этой тенденции испанский премьер назвал соглашения между правительствами стран ЕС об объединении долгов, координации инвестиций в оборону и отходе от российской энергетики.

Европа обвинила Россию в использовании поставок газа в качестве оружия в ответ на санкции Запада, наложенные на Москву за начатую ею захватническую войну против Украины.

Россия же говорит, что Запад развязал экономическую войну, а санкции якобы помешали работе газопровода Северный поток-1.

Сам Путин отрицает причастность России к энергетическому кризису в Европе. Между тем, цены на газ в Европе выросли более чем вдвое с начала года на фоне того, как Россия сократила поставки.

В апреле Педро Санчес прибыл в Киев и своими глазами увидел преступления российских оккупантов в украинских городах.

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