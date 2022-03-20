Путин находится в «полной панике» из-за возможной революции в России — Джонсон 20 марта, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин находится «в полной панике» из-за возможной революции в Москве и свержения своего режима.

Об этом он сказал во время конференции Консервативной партии в Блэкпуле, сообщает The Telegraph.

«Он [Путин] в полной панике по поводу так называемой цветной революции в Москве, и поэтому он пытается погасить огонь свободы в Украине», — заявил Джонсон.

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Британский премьер объяснил, что в Украине есть свободная пресса, рынки и демократические выборы — и именно из-за своего страха перед стремлением украинцев к демократии и свободе Путин начал войну. По мнению Джонсона, российский диктатор напуган влиянием этой украинской модели на себя и Россию.

Также политик предостерег других лидеров стран от позиции «реальной политики» по отношению к Путину и «примирения с тиранией». Джонсон считает, что нормализация отношений с главой Кремля после вторжения РФ в Украину, к чему прибег Запад в 2014 году после оккупации Крыма, стало бы той же ошибкой.

Ранее Британия, Нидерланды и Канада объявили о создании Международной группы поддержки Украины, цель которой — обеспечить мощную политическую, гуманитарную, экономическую и оборонную поддержку Киева на фоне полномасштабного вторжения РФ сейчас и в будущем.

Также Джонсон предложил план по шести пунктам реагирования на вторжение РФ в Украину, призвав другие страны присоединиться к нему. Премьер Британии заявил, что Запад будет ужесточать санкции, пока РФ не прекратит войну.

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