«Путин в агонии, Запад сковал страх». Кто может гарантировать безопасность Украины и стоит ли рассчитывать на НАТО — интервью с Огрызко 9 марта, 14:25 Цей матеріал також доступний українською Люди проходят мимо поврежденного обстрелами здания, убегая от наступающих российских войск. 8 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели. Страны Запада вводят санкции против агрессора, поставляют в Украину вооружение, но полноценные гарантии безопасности, закрепленные в Будапештском меморандуме, не предоставляют.

В интервью Радио НВ бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, как сложилось, что Украина оказалась лицом к лицу с агрессором и рассказал, кто все же может защитить Украину и поставить Россию на место.

— В партии Слуга народа предлагается вместо членства в НАТО подписать новый договор с гарантиями безопасности для Украины вместе с Соединенными Штатами Америки, Турцией и Россией. Насколько действенным может быть такое предложение?

— США и Великобритания — ядерные страны, обладающие мощным потенциалом, прежде всего военным. Это те страны, которые могут оказать нам помощь в случае необходимости, как это делается теоретически в рамках самого НАТО: нападение на одну страну НАТО является нападением на все страны Альянса. Приблизительно то же самое могло быть сформулировано и в отношении Украины: нападение на Украину — это нападение на США или Великобританию. Тогда это может означать реальность гарантий.

То, что предлагается обсуждать предоставление гарантий со стороны России, мне кажется кощунством и абсолютной неадекватностью. То, что мы имеем все эти годы, начиная с 2014 года, назвать любыми гарантиями нельзя ни с какой стороны. Это очевидно даже для ребенка. Не может быть гарантий России. Это страна-террорист, страна-убийца. Как можно с ней договариваться, когда мы знаем, что она не выполняет ничего из того, под чем ставит свою подпись, и всегда находит причину сказать, что виновен не агрессор, а жертва агрессии.

Что касается наших соседей, то Турция или другие. Я не знаю, может ли Турция стать мощным гарантом нашей безопасности без ядерного оружия. Турция разве рискнет воевать против страны, имеющей ядерное оружие? Думаю, что нет.

— Мы уже подписывали Будапештский меморандум, отказывались от ядерного оружия, а потом нам сказали, что у документа нет прямого юридического действия.

— Это цинизм наших западных партнеров, поступивших подло. Взамен на реальное ядерное оружие показать бумажку и сказать, что она ничего не стоит, — это политическая подлость. К сожалению, мы в те времена были слишком наивны и испуганы Чернобылем, и любой ценой хотели отказаться от ядерного статуса.

Наша главная гарантия — большая (250−300 тысяч) украинская армия оснащена самым современным оружием, системами противовоздушной обороны, современными самолетами, современным корабельным оружием. Это гарантия того, что даже такой взбешенный сосед, как Россия, трижды подумает перед тем, как нападать. Это первая гарантия. Плюс двусторонние гарантии с двумя странами, о которых я сказал.

— НАТО не закрывает небо над Украиной. Это позволило бы спасти жизнь мирным людям. Есть и другие принципиальные просьбы от нас, которые не выполняются. Почему это происходит? Они действительно так боятся Третьей мировой и ядерной войны?

— Это паралич страхом. Путин прекрасно понимает, что шантажом можно парализовать и ЕС, и НАТО, и конкретных политических деятелей. Для рядового западного политического деятеля спокойствие в его стране, безопасность — самая высокая ценность. Они не понимают, что Путин пользуется этим на все 100%. Если украинская армия, о которой говорили, что она далеко не самая сильная на 24 февраля 2022 года, смогла остановить эту орду и бьет по всем направлениям, сдерживает наступление, то 30 стран НАТО могли бы поставить эту орду на место в течение нескольких дней без каких-либо угроз потому, что начнется ядерная война.

Путин, при всей его внешней неадекватности, на самом деле очень адекватный по отношению к его собственной жизни. Смотрите, что он вытворяет со своими соратниками: он их не подпускает на 10−20 метров к своему телу, потому что боится скорее всего не ковида, а того, что кто-то может приблизиться и царапнуть его каким-нибудь Новичком (ядом — ред.). Это человек, находящийся в стадии агонии, но совсем не в том состоянии, когда он может нажать на ядерную кнопку. Тем более это не так просто, как кажется.

Наши западные партнеры сейчас не хотят угрожать Путину, они его боятся. Они боятся пойти на такой же шантаж и сказать: «С 10 марта, если хоть один российский самолет залетит на территорию Украины, он будет сбит». Поверьте, ни один российский самолет с 10 марта в украинском небе не появился бы. Путину нужно также выставлять ультиматумы, а мы слышим генсек НАТО призывает Россию разрешить функционировать гуманитарным коридорам. Это катастрофа, если лидер Североатлантического военного альянса взывает о гуманитарных коридорах. У него должна быть совершенно другая философия действий: о наказании агрессора военно-политическими средствами. Этого не происходит.

Мы должны будем после победы над Московией пересмотреть многие вещи, которые раньше для нас считались приоритетными. Если НАТО настолько недееспособно и не способно защищать собственные интересы, хотя они считают, что Украина не их территория, но это территория свободы и демократии, тогда возникает очень много вопросов относительно необходимости такого НАТО для Украины.

— Есть ли шансы, что российское общество, окружение диктатора, военные восстанут против Путина и так закончится война?

— Я не вижу этого варианта, потому что российское общество зазомбировано, аморфно, такое, какому хорошо в тех условиях, в которых оно живет. Единственное, что российское общество может немного всколыхнуть, — ужесточение тех драконовских санкций, которые сейчас наложены на Россию. Это единственный шанс, который у нас есть, для того, чтобы в среднесрочной перспективе сделать из России недееспособную страну.

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