А собирались дойти до Ла-Манша. Путин плывет по течению и потерял способность формировать повестку дня — экс-спичрайтер диктатора 2 августа, 16:29 Владимир Путин хвастается, что российская армия держит оборону, а не бежит в панике, обратил внимание Аббас Галлямов (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Политтехнолог, публицист и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор плывет по течению и потерял способность формировать повестку дня.

«Путин плывет по течению. Он утратил способность формировать повестку. Он уже следует за повесткой, задаваемой другими», — сказал Галлямов в эфире Radio NV.

Политтехнолог отметил, что Путин хвастается тем, что Россия остановила украинское контрнаступление, «хотя все данные DeeрState и российских военкоров даже говорят, что не остановили», разве что «на один день».

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«И он тут же в этот один день, когда не было продвижения украинцев, выхватывает эту новость и бежит радостно с ней к людям. То есть он комментирует, по сути: „Не я принял решение что-то делать“. Он стоит в позе обороняющегося. Это само по себе, конечно, в достаточной степени катастрофично для него. Потому что, если вдуматься, кто мог предположить еще полтора года назад, что российская армия будет обороняться, пытаясь удержать наступление украинцев? И при этом он будет еще гордиться и хвастаться этим. Российский президент будет по телевизору хвастаться: „Ха-ха-ха, смотрите, мы не бежим в панике, бросая оружие, а мы стоим крепко. Ну иногда чуть-чуть пятимся, но в целом держим оборону“», — подчеркнул Галлямов.

Он напомнил, что в начале воны Россия собиралась «взять Киев за три дня» и «через неделю летом до Ла-Манша дойти».

«Нет, Путин в общем он спекся. Он не задает повестку больше. Он следует за повесткой, задаваемой другими», — подытожил политтехнолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo высказал мнение, что Путин не выдержит еще 10 лет полномасштабной войны против Украины, так как не проживет так долго.