Опять соврал. Путин сказал Эрдогану, что в Мариуполе не ведутся боевые действия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Кремль)
Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в украинском городе Мариуполь войска РФ якобы прекратили боевые действия. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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Отмечается, что Эрдоган затронул вопрос о ситуации в Мариуполе во время телефонного разговора с Путиным. Российский диктатор ответил, что город якобы уже захвачен и «боевые действия там не ведутся».
Также Путин заявил, что военнопленным «гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами».
25 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что РФ продолжает атаковать район обороны украинских сил в Мариуполе на заводе Азовсталь, используя авиацию, артиллерию и другие средства, включая наземные средства — ведет танковый огонь.
По данным украинской разведки, Россия может применить химическое оружие против гражданских и военных находящихся на территории завода Азовсталь в Мариуполе.
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