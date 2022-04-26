Опять соврал. Путин сказал Эрдогану, что в Мариуполе не ведутся боевые действия 26 апреля, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Кремль)

Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в украинском городе Мариуполь войска РФ якобы прекратили боевые действия. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Отмечается, что Эрдоган затронул вопрос о ситуации в Мариуполе во время телефонного разговора с Путиным. Российский диктатор ответил, что город якобы уже захвачен и «боевые действия там не ведутся».

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Также Путин заявил, что военнопленным «гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами».

25 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что РФ продолжает атаковать район обороны украинских сил в Мариуполе на заводе Азовсталь, используя авиацию, артиллерию и другие средства, включая наземные средства — ведет танковый огонь.

По данным украинской разведки, Россия может применить химическое оружие против гражданских и военных находящихся на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

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