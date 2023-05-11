«Самый опасный дурак в мире». После провала плана А Путин придумывает план Б в ходе войны против Украины чтобы «спасти лицо» — колумнист NYT 11 мая, 16:39 Российский диктатор Владимир Путин знает, что ему не простят поражения в войне против Украины (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины, рассчитывая «вальсом дойти до Киева» и захватить его за неделю — причем решил это сделать без участия правительства и военного командования, пишет колумнист New York Times Томас Фридман в стате под названием Владимир Путин — самый опасный дурак в мире.



По мнению Фридмана, у Путина никогда не было плана Б, и сейчас он «поставил себя в ситуацию, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться».

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После всех «потраченных жизней и денег» российский диктатор не может позволить себе потерпеть поражение. В итоге план Б Путина состоит в том, чтобы скрыть неудачу плана А.

«Если бы у этой военной операции было честное название, она бы называлась Операция Спаси мое лицо», — подчеркивает колумнист NYT.

Он также называет войну России против Украны «одной из самых бессмысленных и болезненных войн современности», так как Путин уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины только ради того, чтобы «скрыть тот факт, что он был полным дураком».

Фридман отмечает, что речь российского диктатора к 9 мая демонстрирует то, что он «цепляется за любое объяснение», чтобы оправдать войну и его «сильно пугают арифметика и история России».

«Он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) знает, что даже если он получит еще несколько километров восточной Украины и удержит Крым, в ту минуту, когда он остановит эту войну, все его люди будут выполнять жестокие арифметические действия по его плану Б — начиная с вычитания», — иронизирует колумнист NYT.

Он подчеркивает, что число российских потерь с начала войны, которое приближается к 200 тысячам, велико даже для большой страны, и то, что Путина беспокоит, что люди это обсуждают, можно понять не только по тому, что в России криминализировали любую форму инакомыслия, но и по решению о поражении в правах россиян, уклоняющихся от мобилизации.

Фридман цитирует слова историка путинской России Леона Арона, который утверждает, что «боги российской истории не прощают военных поражений». «Когда российский лидер заканчивает войну явным поражением — или без победы — обычно происходит смена режима. Мы видели это после первой Крымской войны, после русско-японской войны, после неудач России в Первой мировой войне, после отступления Хрущева с Кубы в 1962 году и после афганской трясины Брежнева и компании, которая ускорила горбачевскую революцию перестройки и гласности. Российский народ, при всем его знаменитом терпении, простит многое, но не военное поражение», — продолжает Арон.

По его мнению, у Путина есть два способа закончить войну: «один из них — продолжать до тех пор, пока Украина не будет обескровлена и/или на Западе не наступит усталость от Украины», а второй — «это каким-то образом вызвать прямую конфронтацию с США — привести нас к пропасти тотального обмена стратегическими ядерными ударами — а затем сделать шаг назад и предложить напуганному Западу общее урегулирование, которое включало бы нейтральную, разоруженную Украину и его владение Крымом и Донбассом».

«Невозможно залезть Путину в голову и предсказать его следующий шаг, но меня это беспокоит. Потому что из действий Путина мы знаем, что он знает, что его план А потерпел неудачу. И теперь он сделает все, чтобы разработать план Б, чтобы оправдать ужасные потери, которые он накопил во имя страны, где все говорят (о неудачах и потерях в войне — ред.), и где побежденные лидеры не уходят в отставку мирно», — подытоживает Фридман.