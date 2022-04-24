После уничтожения крейсера Москва. Путин потерял интерес к переговорам с Украиной и перешел к стратегии захвата земель — FT 24 апреля, 20:12 Цей матеріал також доступний українською По данным журналистов, Путин не видит перспективы в переговорах с Украиной (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин потерял интерес к переговорам с Украиной и перешел к стратегии захвата территорий после уничтожения ракетного крейсера Москва, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

По данным собеседников издания, Путин сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования.

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«Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному», — отметил один из собеседников FT, осведомленных о ходе переговоров.

Российский диктатор якобы заявил, что мирные усилия зашли в «тупик», и был в ярости после того, как Украина потопила крейсер Москва.

«Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем. После того, как затонула Москва, Путин был против подписания чего-либо. После Москвы он не выглядит победителем, потому что это было унизительно», — добавил другой собеседник.

В материале также говорится, что российский диктатор, похоже, придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его генералами и показанного по российскому телевидению. Он продолжает настаивать, что войска РФ не выбирали в качестве мишени гражданских лиц во время атак в Мариуполе.

По словам источников FT, Путин заявил, что Украина «поставила стену» и сказал, что «сейчас неподходящее время» для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Участники переговоров якобы интерпретировали это как то, что Россия считает, что может захватить больше территорий, а не как указание на то, что переговорам нужно больше времени, чтобы найти области согласия.

«Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи», — добавил собеседник, знакомый ситуацией. Он также уточнил, что Путин избегает встречи с Зеленским «всеми силами».

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика получилась без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно. Сейчас оккупанты проводят поисковые работы на месте затопления своего флагмана.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 апреля — 60-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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