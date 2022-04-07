Путин еще не отказался от своей главной цели в Украине — Столтенберг 7 апреля, 19:09 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин еще не отказался от своей главной цели в Украине.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

«Самый простой способ положить конец этой войне для президента Путина — вывести все свои войска, положить конец войне, сесть и предпринять серьезные дипломатические усилия, чтобы найти решение. Но мы должны быть реалистами, и мы не видим признаков того, что Путин изменил свою главную цель — контроль над Украиной и достижение значительных военных побед на поле боя», — сказал Столтенберг во время брифинга по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.



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По его словам, Альянс видит перегруппировку и передислокацию российских войск, ожидает масштабного наступления России на Донбассе и понимает, что необходимо срочно увеличить помощь Украине.



«Если война затянется, это прежде всего риск для народа Украины, который переживет больше страданий, мы увидим больше разрушений и смертей. Но, конечно, пока война продолжается, будет риск эскалации за пределами Украины. И это именно то, на чем сосредоточено внимание НАТО, — предотвратить эту эскалацию», — добавил генсек НАТО.

Столтенберг также сказал, что полномасштабная война может длиться неделями, «но также и месяцами, возможно, и годами».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Брюсселе призвал партнеров помочь Украине сейчас, пока не стало слишком поздно, и предупредил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.

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