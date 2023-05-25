Мир в Украине будет возможен, если НАТО будет гарантировать безопасность — экс-премьер Австралии 25 мая, 15:35 Энтони Эбботт подчеркнул, что все цивилизованные страны демонстрируют солидарность с украинским народом (Фото:Кадр видео Open Ukraine via YouTube)

Если бы президент России Владимир Путин знал, что все страны свободного мира будут помогать Украине, он бы не решился начать полномасштабное вторжение, заявил премьер-министр Австралии в 2013−2015 годах Энтони Эбботт во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.



«Мы все хотим мира, но не может быть длительного мира без победы Украины в этой геноцидной войне», — подчеркнул он.

Экс-премьер Австралии также согласился со словами Арсения Яценюка о том, что «плохие люди делают плохие вещи и творят зло, когда они думают, что останутся безнаказанными» и отметил, что российский диктатор Владимир Путин во второй раз напал на Украину 24 февраля 2023 «именно потому, что он считал, что ему это сойдет с рук и он получит легкую победу».

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«Путин не понимал, что, во-первых, Вооруженные Силы и народ Украины встанет и будет сражаться. И, во-вторых, что свободные страны свободного мира будут готовы помочь Украине и поддержать украинский народ. Если бы до 24 февраля он и его окружение знали, что Украину защитят не только собственный украинский народ, но и более широкое мировое сообщество, то он бы никогда не решился на это. Все страны Европы встали против этого преступника, будто была запущена пятая статья устава НАТО. И мир может быть достигнут только, если НАТО будет гарантировать безопасность», — сказал он.

Энтони Эбботт подчеркнул, что все цивилизованные страны демонстрируют солидарность с украинским народом и выразил уверенность в победе Украины.

«И конечно это можно сделать благодаря нашим обязательствам перед Украиной», — подытожил он.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. В частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.