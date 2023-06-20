«Путин — балабол». Военный эксперт оценил слова российского диктатора об «уничтоженных» Patriot и «санитарной зоне» 20 июня, 15:01 Владимир Путин делает много лживых заявлений о военных успехах России (Фото:Pavel Bednyakov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Радио NV оценил слова российского диктатора Владимира Путина об «уничтоженных» Patriot и «санитарной зоне» в Украине.

«То, что говорит Путин, вы знаете, я вижу, что он окончательно перешел в роль такого балабола, слова которого абсолютно не соответствуют действительности, пустослова, а слова расходятся с действиями. Вот посмотрите, он столько наговорил уже того, чего нет, абсолютно нет. Он наговорил о том, что санитарные зоны какие-то будут, о том, что уничтожены Patriot, мол. И он сам себе противоречит», — сказал Мусиенко в эфире Radio NV.

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Военный эксперт отметил, что Путин говорит о том, что российская армия остановила контрнаступление, и о том, что оно продолжается, а также об уничтожении Patriot, хотя Киев продолжают атаковать ракетами Кинжал, потому что «продолжают искать те же Patriot».

Он также напомнил, что Путин говорит о "санитарной зоне" в Украине, хотя россияне «не могут взять под защиту линию государственной границы, у них неизвестно что происходит в Белгородской области», и об уничтожении украинской военной техники, хотя украинская армия продолжает успешно воевать.

«То есть, все расходится, все прямо противоположно. И это просто откровенная пропаганда, которая направлена продемонстрировать внутренней аудитории, что на самом деле все хорошо, ситуация под контролем и все будет продолжаться по российскому сценарию», — подытожил военный эксперт.

16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы уничтожили пять комплексов Patriot под Киевом. Об этом он сказал после того, как войска РФ осуществили ракетный удар по Украине во время визита африканской делегации, применив баллистику. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял заявление Путина, сказав, что в России, возможно, не знают, что такое ЗРК Patriot и из чего он состоит. Комплексов Patriot в Украине пока только два. Президент Владимир Зеденский заверил, что ни один комплекс Patriot в Украине не уничтожен.

13 июня, комментируя рейды российских добровольцев в Белгородскую область России, Путин заявил, что хочет «рассмотреть вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны на таком расстоянии, чтобы невозможно было доставать территорию России», если обстрелы будут продолжаться.

С мая 2023 года Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус, состоящий из российских добровольцев, совершили ряд рейдов в приграничные регионы РФ.