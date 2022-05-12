«Сейчас РФ весит меньше, чем до войны». Путин должен смириться, что в долгосрочной перспективе проиграет — министр обороны Британии

12 мая, 02:57
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Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется столкнуться с реальностью, что его вторжение в Украину провалилось, а Россия выйдет из войны как менее влиятельная страна.

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Об этом он сказал журналистам во время визита в Вашингтон, сообщает NBC News.

По словам Уоллеса, вооруженные силы РФ прилагают все усилия, чтобы попытаться повысить свою эффективность в наступлении на востоке Украины, но они истощены, а российская экономика — под международными санкциями.

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«Только президент Путин может знать, где будет последняя остановка. Он должен смириться с тем, что в долгосрочной перспективе проиграет. Поэтому что бы ни произошло в Украине, давайте считать, что Россия сейчас весит меньше, чем до этого вторжения», — заявил британский министр.

Он добавил, что при наступлении на Донбасс российские силы продолжают полагаться на устаревшую тактику. Оккупанты используют тяжелые, часто хаотические бомбардировки, совмещая их с некоординированным движением сухопутных войск, заявил Уоллес.

«Они делают много ошибок, но их реакция — это больше обстрелов, жестокости и пушечного мяса[...]. Путин должен потерпеть неудачу в Украине. Последствиями его успеха станут "волны", которые ощутит весь мир», — сказал министр обороны Британии.

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11 мая замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией — враг не достиг ни одной из поставленных целей и понес тяжелые потери. Сейчас наступление РФ в Донбассе отстает от графика Путина на две недели, заявили в Пентагоне.

https://www.youtube.com/watch?v=TN0v_dp3JQQ
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Российская агрессия Война России против Украины

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