Путин может долго создавать хаос, нам нужно этому противостоять — генеральный директор Rasmussen Global

26 мая, 12:56
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Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться создавать хаос длительное время, уверен Фабрис Потье (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться создавать хаос длительное время, уверен Фабрис Потье (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Генеральный директор Rasmussen Global Фабрис Потье заявил, что в Европе есть много стран, которые больше склонны оказывать полномасштабную помощь Украине, такие как Великобритания, страны Балтии и некоторые другие центральноевропейские страны, но Западу надо более решительно противостоять России и быть более изобретательным в этом.

«Владимир Путин имеет свою последнюю карту — это долгосрочный хаос. Он может прислать столько солдат, сколько нужно. Он может длительное время создавать этот беспорядок, и если мы не будем этого преодолевать, то мы будем идти у него на поводу», — сказал он во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

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По словам генерального директора Rasmussen Global, в ответ нужно создавать порядок и движение к членству Украины в НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=JmxUcnsTzAY

«Этот путь не будет коротким, надо искать разные варианты. Но есть целый набор гарантий безопасности, которые надежные, открытые и такие, которые могут увеличиваться, если необходимо, чтобы Украина имела возможность предотвратить любую агрессивную войну в будущем», — подчеркнул Потье.

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Он также раскритиковал позицию некоторых стран, которые не хотят пока обсуждать членство Украины в НАТО.

«Мы не можем дать сигнал о членстве в НАТО стране, которая воюет против государства с ядерным оружием. Да, конечно, но нам надо быть изобретательными. Украинцам надо предоставить долгосрочную стратегию, которая выходит за пределы контрнаступательной операции. Нам нужно иметь стратегию, которая будет объявлена в Вильнюсе», — подчеркнул Фабрис Потье.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Европа Великобритания Украина-Россия Страны Балтии Война в Украине Российско-украинская война Украина-Великобритания Война России против Украины Украина-НАТО

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