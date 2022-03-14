Войска РФ «в тупике». В Минобороны США заявляют, что продвижение оккупантов вглубь Украины застопорилось — СNN

14 марта, 19:49
Цей матеріал також доступний українською
Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Продвижение войск РФ вглубь Украины застопорилось, а украинские силы «эффективно поразили» российские средства логистики, сообщает СNN со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

«Почти все» российские достижения в Украине «остаются в тупике», заявил чиновник. По его словам, войска РФ, которые двигаются в сторону Киева не продвинулись значительно за выходные.

Чиновник добавил, что штурм Чернигова и Харькова также остаются в тупике для российских войск. При этом Россия выделила отряд из 50−60 машин для движения к городу Изюм, предположительно, чтобы перекрыть поток украинских сил с западных регионов страны.

Читайте также:
Питер Дикинсон
Питер Дикинсон
Не только Путин. Кто еще поддерживает войну России против Украины

Он отметил, что Украина продолжает защищать Мариуполь, хотя город остается изолированным. Также, по его словам, российские войска не приблизились к городу Николаев, откуда они могли бы перебросить свои силы в сторону Одессы или на север, в сторону Киева.

Также украинские силы «эффективно поразили российские средства логистики и поддержки», заявил представитель Минобороны США.

Читайте также:
«Путин проиграл в 5:00 24 февраля». России не удастся окружить Харьков и Киев — Геращенко

«Украинцы, как я уже говорил, достаточно изобретательны. Они не просто гонятся за боеспособностью, танками и бронетехникой, сбивают самолеты, хотя они все это делают. Они также намеренно пытаются помешать России поддерживать себя», — сказал чиновник СNN.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Минобороны США Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ