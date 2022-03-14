Войска РФ «в тупике». В Минобороны США заявляют, что продвижение оккупантов вглубь Украины застопорилось — СNN 14 марта, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Продвижение войск РФ вглубь Украины застопорилось, а украинские силы «эффективно поразили» российские средства логистики, сообщает СNN со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

«Почти все» российские достижения в Украине «остаются в тупике», заявил чиновник. По его словам, войска РФ, которые двигаются в сторону Киева не продвинулись значительно за выходные.

Чиновник добавил, что штурм Чернигова и Харькова также остаются в тупике для российских войск. При этом Россия выделила отряд из 50−60 машин для движения к городу Изюм, предположительно, чтобы перекрыть поток украинских сил с западных регионов страны.

Он отметил, что Украина продолжает защищать Мариуполь, хотя город остается изолированным. Также, по его словам, российские войска не приблизились к городу Николаев, откуда они могли бы перебросить свои силы в сторону Одессы или на север, в сторону Киева.

Также украинские силы «эффективно поразили российские средства логистики и поддержки», заявил представитель Минобороны США.

«Украинцы, как я уже говорил, достаточно изобретательны. Они не просто гонятся за боеспособностью, танками и бронетехникой, сбивают самолеты, хотя они все это делают. Они также намеренно пытаются помешать России поддерживать себя», — сказал чиновник СNN.

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