«Поворотный момент». Украине нужно значительно больше оружия — Столтенберг 18 января, 18:11 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 18 января, призвал значительно увеличить военную помощь Украине в «поворотный момент» полномасштабной войны, развязанной Россией.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на комментарий Столтенберга на полях Всемирного экономического форума в Давосе.



«Это поворотный момент в войне, и необходимо значительного увеличить поддержку Украины… Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров, нам нужно предоставить больше оружия сегодня», — подчеркнул он.



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Отвечая на вопрос о поставке тяжелых танков Украине, Столтенберг заявил, что «консультации продолжаются», и приветствовал решение Великобритании передать защитникам Украины танки Challenger.

Генсек Альянса подчеркнул, что, кроме танков, Украине нужно больше систем ПВО и бронетехники, а также боеприпасы, запчасти и средства технического обслуживания, чтобы гарантировать дальнейшую работу уже переданного вооружения.



«[Российский диктатор] Путин не показал никаких признаков готовности к миру, и поэтому он должен понимать, что не может победить на поле боя», — добавил Столтенберг.

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине батальон танков Challenger 2.