«Поворотный момент». Украине нужно значительно больше оружия — Столтенберг

18 января, 18:11
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 18 января, призвал значительно увеличить военную помощь Украине в «поворотный момент» полномасштабной войны, развязанной Россией.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на комментарий Столтенберга на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это поворотный момент в войне, и необходимо значительного увеличить поддержку Украины… Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров, нам нужно предоставить больше оружия сегодня», — подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос о поставке тяжелых танков Украине, Столтенберг заявил, что «консультации продолжаются», и приветствовал решение Великобритании передать защитникам Украины танки Challenger.

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Генсек Альянса подчеркнул, что, кроме танков, Украине нужно больше систем ПВО и бронетехники, а также боеприпасы, запчасти и средства технического обслуживания, чтобы гарантировать дальнейшую работу уже переданного вооружения.

«[Российский диктатор] Путин не показал никаких признаков готовности к миру, и поэтому он должен понимать, что не может победить на поле боя», — добавил Столтенберг.

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Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью NV оценил ход войны в Украине в последующие месяцы и поделился ожиданием встречи в Рамштайне. (Фото:Spc. Bryan Rankin / U.S. Army photo) Накануне Рамштайна. Ходжес — о том, позволит ли Германия Норвегии, Финляндии и Польше поставлять Украине танки Leopard

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине батальон танков Challenger 2.

https://www.youtube.com/embed/REwjTgG0bsc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки НАТО Военная помощь Поставки оружия Йенс Столтенберг Украина-НАТО Поддержка Украины

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