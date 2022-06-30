Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского 30 июня, 19:29 Джоко Видодо в Москве 30 июня 2022 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает BBC.

Обновлено в 20:15. Пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров сказал Украинской правде, что, если бы Владимир Зеленский хотел что-то передать Путину, он бы сделал это публично в своем обращении:

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«Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях».



Во время брифинга после встречи с Путиным в Москве в четверг, 30 июня, Видодо сообщил, что передал послание и готов способствовать началу переговоров.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве 29 июня Видодо предложил передать послание Путину. Как отреагировал Зеленский, не уточнялось.

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В конце марта The Times со ссылкой на свои источники сообщило, что российский миллиардер Роман Абрамович передал Путину рукописную записку от президента Украины Владимира Зеленского с условиями мира, и российский диктатор пришел в ярость.

Президент Индонезии приехал в Украину 29 июня и встретился с Владимиром Зеленским. Также он посетил Ирпень Киевской области, разрушенный российскими оккупантами.



В Индонезии осенью 2022 года запланирован саммит Большой двадцатки, на который приглашены и Зеленский, и Путин.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите G20 не будет оккупантов. Кроме президента Украины, Индонезия пригласила на саммит Путина, и тот принял приглашение. Видодо утверждал, что как принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».



Помощник главы кремлевского режима Юрий Ушаков утверждает, что его «пока приглашают в очном формате», но в Кремле еще не знают, каким будет формат участия Путина.



При этом премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня заявил, что Джоко Видодо исключает личное присутствие Путина, но тот, возможно, включится дистанционно.



Агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.



По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну против Украины.



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