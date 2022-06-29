Президент Индонезии прибыл в Киев

29 июня, 11:21
Джоко Видодо добирался до Украины через Польшу (Фото:Joko Widodo/Twitter)

Джоко Видодо добирался до Украины через Польшу (Фото:Joko Widodo/Twitter)

В среду, 29 июня, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, во время визита в Украину он посетит Ирпень, а также встретится в президентом Владимиром Зеленским.

Видодо прибыл в Киев на поезде из польского Пшемышля.

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В своем Twitter он опубликовал видео поездки в поезде, дорога в украинскую столицу заняла около 11 часов.

https://twitter.com/jokowi/status/1542027826181722112

С начала полномасштабного вторжения России Украину в знак поддержки посещают мировые лидеры.

16 июня в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

17 июня Киев с необъявленным визитом посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, это был его второй приезд в Украину с начала войны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Индонезия Война России против Украины

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