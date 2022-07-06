Политическая капитуляция. Российские элиты поймут, что война превратит их страну в Северную Корею — военный эксперт

6 июля, 11:04
Сотрудник российского посольства покидает Болгарию после решения ее правительства о высылке 70 российских дипломатических сотрудников, 3 июля (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Сотрудник российского посольства покидает Болгарию после решения ее правительства о высылке 70 российских дипломатических сотрудников, 3 июля (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Агиль Рустамзаде, офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик, в интервью журналистке Елене Трибушной объяснил, почему война против Украины должна закончиться политической капитуляцией России.

Он выразил мнение, что, скорее всего, война закончится политическим поражением России, так как военный разгром страны с ядерным оружием невозможен.

https://www.youtube.com/watch?v=LQYCKSHR81U

По словам Рустамзаде, к политическому поражению Россию нужно подталкивать путем ощутимых военных потерь.

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«А вот когда российские политические элиты придут к пониманию того, что войну надо заканчивать, что они переиграли сами себя, что война приведет Российскую Федерацию к Северной Корее — а я думаю, они могут это осознать, когда в перспективе 3−4 месяцев российская армия будет массово уничтожаться на территории Украины и Украина метр за метром будет подходить к своим границам — вот если Украина в перспективе 3−5 месяцев выйдет на границы 24 февраля, то я думаю, может произойти смена политической парадигмы в РФ, и они примут политическое поражение», — сказал эксперт.

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Он добавил, что, по его мнению, политическое поражение РФ будет перед ее политической либо военной капитуляцией.

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«Осознание того, что они в Украине проиграли — это этап один, а этап два — это уже Россия vs Запад — изъятие ядерного арсенала и прочие элементы», — добавил Рустамзаде.

21 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен только когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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