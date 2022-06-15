Посетили Ирпень и Бородянку. Премьеры Черногории и Албании прибыли в Украину

15 июня, 12:57
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Премьеры Черногории и Албании находятся с визитом в Украине (Фото:Dr Dritan Abazovic/Twitter)

Премьеры Черногории и Албании находятся с визитом в Украине (Фото:Dr Dritan Abazovic/Twitter)

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и премьер-министр Албании Эди Рама прибыли в Украину и посетили Бородянку и Ирпень, которые значительно пострадали от российского вторжения.

«Сразу после приезда мы посетили Бородянку, город, разрушенный в начале вторжения. Мы являемся свидетелями разрушений, вызванных войной», — написал Абазович в своем Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/DritanAbazovic/status/1536982078415417345

Он также опубликовал фото из Ирпеня.

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«Мы сочувствуем Украине за многочисленные человеческие жертвы и страдания, которые они переживают в течение нескольких месяцев», — добавил премьер Черногории.

https://twitter.com/DritanAbazovic/status/1536994826352312322

В своем Facebook он уточнил, что прибыл в Киев вместе с премьером Албании, чтобы оказать искреннюю поддержку Украине и ее гражданам в защите их права на свободу.

https://www.facebook.com/abazovicdritan/videos/1094631788130013/

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад

https://www.youtube.com/embed/TQGnKe82xwc

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.

За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены, еще 21 имеют большие повреждения.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Албания Черногория Ирпень Война России против Украины Бородянка

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