Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому больше оружия и санкций против России из-за псевдореферендумов 26 сентября, 23:49 Марк Рютте ведет переговоры с Владимиром Зеленским, 26 сентября 2022 года (Фото:Mark Rutte / Twitter)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 26 сентября, провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

У себя в Twitter Рютте заявил, что его страна усилит поддержку Украины, и пообещал «больше оружия, больше санкций, больше изоляции России».



«Только что сказал об этом в разговоре с Владимиром Зеленским. Из-за российской мобилизации и имитации „референдумов“. Защита Европы играет решающую роль для нашей безопасности», — подчеркнул он.

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Глава украинского государства написал в Twitter, что обсудил с Рютте ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины, а также поддержку украинских инициатив в рамках ООН.



В вечернем обращении Зеленский добавил, что они с Рютте также обсудили преступную мобилизацию, которую страна-агрессор Россия проводит в том числе на оккупированной территории, и псевдореферендумы.

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

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