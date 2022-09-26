Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому больше оружия и санкций против России из-за псевдореферендумов

26 сентября, 23:49
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Марк Рютте ведет переговоры с Владимиром Зеленским, 26 сентября 2022 года (Фото:Mark Rutte / Twitter)

Марк Рютте ведет переговоры с Владимиром Зеленским, 26 сентября 2022 года (Фото:Mark Rutte / Twitter)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 26 сентября, провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

У себя в Twitter Рютте заявил, что его страна усилит поддержку Украины, и пообещал «больше оружия, больше санкций, больше изоляции России».

«Только что сказал об этом в разговоре с Владимиром Зеленским. Из-за российской мобилизации и имитации „референдумов“. Защита Европы играет решающую роль для нашей безопасности», — подчеркнул он.

Видео дня

https://twitter.com/MinPres/status/1574429107248562180

Глава украинского государства написал в Twitter, что обсудил с Рютте ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины, а также поддержку украинских инициатив в рамках ООН.

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1574434433846779904

В вечернем обращении Зеленский добавил, что они с Рютте также обсудили преступную мобилизацию, которую страна-агрессор Россия проводит в том числе на оккупированной территории, и псевдореферендумы.

https://www.youtube.com/embed/-ZlF3sWUmjM

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

https://www.youtube.com/embed/k2-zi3u3S8s
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Нидерланды Военная помощь Поставки оружия Марк Рютте Санкции против России Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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