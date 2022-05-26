Премьер Италии во время разговора с Путиным не увидел надежды на мир

26 мая, 23:19
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Марио Драги (Фото:Gregorio Borgia/Pool via REUTERS)

Марио Драги (Фото:Gregorio Borgia/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Италии Марио Драги после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что не увидел признаков того, что Россия стремится к миру. Об этом сообщает La Repubblica.

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Драги звонил Путину узнать, что можно сделать для разблокировки экспорта украинского зерна, поскольку «приближающийся гуманитарный кризис будет иметь гигантские масштабы и тяжелейшие гуманитарные последствия». Российский диктатор соврал, что порты заблокированы, потому что их якобы «заминировала» Украина.

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По словам Драги, он услышал от Путина «готовность» продолжать переговоры по поводу зерна. Теперь итальянский премьер хочет поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Драги также добавил, что не увидел «надежды на мир».

Пресс-служба Кремля сообщала, что российский диктатор назвал условием для разблокировки украинского зерна снятие санкций. В США и Великобритании уже отвергли требование страны-агрессора отменить санкции в обмен на коридор для экспорта украинских продуктов.

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Ранее президент Владимир Зеленский призвал деловую и политическую мировую элиту приложить усилия, чтобы вывезти из Украины заблокированные РФ 22 млн тонн зерна и не допустить голода в некоторых странах.

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Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приводит к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20—30%.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Экспорт Зерно Марио Драги Зерновые Война России против Украины

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