«Бесчеловечность российских атак». Премьер-министр Ирландии посетил Ирпень, Бучу и Бородянку 6 июля, 13:54 Премьер-министр Ирландии находится с визитом в Украине (Фото:@MichealMartinTD)

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин посетил Бородянку. Бучу и Ирпень, которые наиболее пострадали от действий российских оккупантов.

В своем Twitter он написал, что трудно постичь опустошение и бесчеловечность российских атак на Ирпень, Бородянку и Бучу.

«Ясно, насколько важно для женщин и детей добраться до Ирландии, чтобы избежать травм и жестокости. Мы поддерживаем Украину», — резюмировал он.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.

За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены, еще 21 имеют большие повреждения.

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