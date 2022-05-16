«Нет никакого смысла». Премьер Эстонии призвала лидеров стран ЕС не звонить Путину 16 мая, 12:31 Цей матеріал також доступний українською Кая Каллас заявила, что нет никакого смысла звонить Путину (Фото:Kaja Kallas/Facebook)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров Евросоюза не звонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы он понял, что находится в изоляции.

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«Мне кажется, что если все постоянно звонят ему, он не понимает, что находится в изоляции. Поэтому, если мы хотим донести до него мысль о том, что „вы изолированы“, не звоните ему — в этом нет смысла», — сказала она в интервью Euractiv.

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Каллас добавила, что после разговоров с Путиным нет никаких результатов.

«Он чувствует, что он в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что мы получим от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров, Буча произошла, Ирпень произошел — мы не видим никаких признаков деэскалации», — резюмировала премьер Эстонии.

В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. После переговоров 29 марта наступила пауза. Последний раз Макрон и Путин говорили 3 мая, и французский президент призывал кремлевского диктатора позволить продолжить эвакуацию с завода Азовсталь в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки Макрона найти какой-то дипломатический выход для Путина являются напрасными.

Звонит Путину также и канцлер Германии Олаф Шольц. Во время последнего такого разговора он заявил российскому диктатору, что утверждение, что в Украине правят нацисты — ложное.





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