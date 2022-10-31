В Киев прибыл премьер-министр Чехии Фиала
Петр Фиала на месте разрушенного иранскими дронами-камикадзе жилого дома в Киеве (Фото:Petr Fiala/Twitter)
Утром в понедельник, 31 октября, в Киев с визитом прибыл премьер-министр Чехии Петр Фиала. Его приезд совпал с массированными ракетными ударами РФ по всей Украине.
«Мы в Киеве, который сегодня утром также подвергся российским ракетным обстрелам. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты», — написал он в своем Twitter.
Фиала добавил, что украинцы борются не только за свою свободу, но и за всю Европу. Премьер Чехии подтвердил, что поддержка Киева союзниками должна продолжаться.
Он также опубликовал фото, на котором виден разрушенный иранскими дронами-камикадзе жилой дом в Шевченковском районе Киева.
Днем 31 октября в рамках визита Фиалы в Киев началось также совместное заседание правительств Украины и Чехии. О его начале сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис в Twitter.
Фиала встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.
Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.
РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.
В Киевской области в результате обстрелов и попаданий российских оккупантов повреждены здания, есть пострадавшие. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света.
В самом Киеве попаданий не зафиксировано, работало ПВО. Перебои со светом и водой связаны с ударом РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.